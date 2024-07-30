АО "Укргаздобыча", которое входит в состав Группы Нафтогаз, запустило в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с суточной добычей 274 тысячи кубических метров газа. Об этом сообщили в пресс-службе Группы Нафтогаз, пишет УНН.

Детали

Особенность этой скважины заключается в том, что ее плановый забой размещен прямо под населенным пунктом.

Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года. Спасибо всей команде Укргаздобычи за эффективную работу, - говорит глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Концепция бурения новой скважины была разработана Андреем Тиро из УкрНИИгаза, который изучил потенциал месторождения и выбрал подходящее место для работ. Команда разработчиков провела основательное геологическое и техническое исследование, на основании которого рекомендовала эту локацию для бурения.

Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов Укрбургаза, которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 м. Специалисты Укргазпромгеофизики в условиях большого угла ствола скважины выполнили сложные каротажные работы и определили глубину залегания газоносных пластов, - отметил и.о. главы Укргаздобычи Сергей Лагно.

Напомним

За шесть месяцев 2024 года компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - уже добыли 7,3 млрд куб. м товарного газа.