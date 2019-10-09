"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 27006 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 49698 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 61242 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 105341 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 163227 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 159056 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 213592 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200983 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 434084 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233199 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
51%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 39766 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 44887 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 41849 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 40606 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 24720 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 191602 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 177050 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 263544 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 434085 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 536326 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 105341 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 59271 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 57078 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 63380 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 93732 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро

Киев • УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На оплату услуг юристов в споре между национальной компанией "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", НАК потратил уже 46 млн евро. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, передает УНН.

"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро

Так, в апреле текущего года договор на оказание таких услуг "Нафтогаз" подписал с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS. Сумма договора составила 14 млн евро.

"Цена договора состоит из гонорара Исполнителя и понесенных им расходов на привлечение третьих сторон и расходов", - говорится в подписанном договоре.

Также указывается, что почасовая оплата партнера (компании Wikborg Rein Advokatfirma AS - ред.) составляет 475 евро, старшего юрисконсульта - 356 евро, старшего юриста - 321 евро, юриста - 261 евро и старшего консультанта - 475 евро.

В июле 2018 года с Wikborg Rein Advokatfirma AS был подписан еще один договор. В соответствии с ним, "Нафтогаз" заплатил норвежской фирме 18 млн евро.

Еще раньше - та же компания получила от "Нафтогаза" 4 млн евро, по договору, который был заключен в декабре 2017 года.

Кроме того, в ноябре 2016 года "Нафтогаз" заключил договор с Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA на сумму 6 млн евро, а в сентябре 2016 года - на 4 млн евро.

Отметим, что во время всех вышеперечисленных закупок юридическая компания Wikborg Rein Advokatfirma была единственным их участником.

Таким образом, по данным Prozorro, всего на услуги норвежских юристов в споре с "Газпромом" "Нафтогаз" потратил уже 46 млн евро. Однако, спор еще не завершен. И сегодня, 9 октября, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) начинает слушания по иску российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который обязал его выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов.

Напомним, что в мае 2018 года "Нафтогаз" объявил о выплате своим сотрудникам 45,6 млн долларов, якобы, в честь выигрыша Стокгольмского арбитража.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10