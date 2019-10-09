"Нафтогаз" потратил на услуги юристов в споре с "Газпромом" уже 46 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На оплату услуг юристов в споре между национальной компанией "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", НАК потратил уже 46 млн евро. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, передает УНН.
Так, в апреле текущего года договор на оказание таких услуг "Нафтогаз" подписал с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS. Сумма договора составила 14 млн евро.
"Цена договора состоит из гонорара Исполнителя и понесенных им расходов на привлечение третьих сторон и расходов", - говорится в подписанном договоре.
Также указывается, что почасовая оплата партнера (компании Wikborg Rein Advokatfirma AS - ред.) составляет 475 евро, старшего юрисконсульта - 356 евро, старшего юриста - 321 евро, юриста - 261 евро и старшего консультанта - 475 евро.
В июле 2018 года с Wikborg Rein Advokatfirma AS был подписан еще один договор. В соответствии с ним, "Нафтогаз" заплатил норвежской фирме 18 млн евро.
Еще раньше - та же компания получила от "Нафтогаза" 4 млн евро, по договору, который был заключен в декабре 2017 года.
Кроме того, в ноябре 2016 года "Нафтогаз" заключил договор с Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA на сумму 6 млн евро, а в сентябре 2016 года - на 4 млн евро.
Отметим, что во время всех вышеперечисленных закупок юридическая компания Wikborg Rein Advokatfirma была единственным их участником.
Таким образом, по данным Prozorro, всего на услуги норвежских юристов в споре с "Газпромом" "Нафтогаз" потратил уже 46 млн евро. Однако, спор еще не завершен. И сегодня, 9 октября, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) начинает слушания по иску российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который обязал его выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов.
Напомним, что в мае 2018 года "Нафтогаз" объявил о выплате своим сотрудникам 45,6 млн долларов, якобы, в честь выигрыша Стокгольмского арбитража.