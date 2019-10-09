“Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з “Газпромом” уже 46 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На оплату послуг юристів у спорі між національною компанією “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром”, НАК витратив уже 46 млн євро. Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, передає УНН.
Так, у квітні поточного року договір на надання таких послуг “Нафтогаз” підписав з норвезькою компанією Wikborg Rein Advokatfirma AS. Сума договору становила 14 млн євро.
“Ціна договору складається з гонорару Виконавця та понесених ним витрат на залучення третіх сторін та витрат на відрядження”, — йдеться у підписаному договорі.
Також вказується, що погодинна оплата партнера (компанії Wikborg Rein Advokatfirma AS — ред.) становить 475 євро, старшого юрисконсульта — 356 євро, старшого юриста — 321 євро, юриста — 261 євро та старшого консультанта — 475 євро.
У липні 2018 року з Wikborg Rein Advokatfirma AS було підписано ще один договір. За ним, “Нафтогаз” сплатив норвезькій фірмі 18 млн євро.
Ще раніше — та сама компанія отримала від “Нафтогазу” 4 млн євро, за договором, який був укладений у грудні 2017 року.
Крім того, у листопаді 2016 року “Нафтогаз” заключив договір з Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA на суму 6 млн євро, а у вересні 2016 року — на 4 млн євро.
Зауважимо, що під час усіх перерахованих вище закупівель юридична компанія Wikborg Rein Advokatfirma була єдиним їх учасником.
Таким чином, за даними Prozorro, всього на послуги норвезьких юристів у спорі з “Газпромом” “Нафтогаз” витратив вже 46 млн євро. Проте, спір ще не завершено. І сьогодні, 9 жовтня, Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) розпочинає слухання за позовом російського “Газпрому” на рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав його виплатити НАК “Нафтогаз України” 2,56 млрд доларів.
Нагадаємо, що у травні 2018 року “Нафтогаз” оголосив про виплату своїм співробітникам 45,6 млн доларів, нібито, на честь виграшу Стокгольмського арбітражу.