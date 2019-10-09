Нафтогаз: 75 компаний не выполняют требования для получения газа к отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сейчас в Украине 75 компаний не выполняют базовые требования, которые необходимы, чтобы Национальная акционерная компания НАК "Нафтогаз Украины" имела право предоставить им газ. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, во время Украинского Газового Форума, передает корреспондент УНН.
"Что касается планов Нафтогаза - мы передали часть документов с нашими предложениями представителям правительства. Мы ожидаем дискуссию в ближайшее время. За несколько дней начнется отопительный сезон, пока 75 компаний не выполняют те базовые требования, которые необходимы, чтобы Нафтогаз имел право давать им газ. Это проблему надо решать максимально рыночным и эффективным способом", - сказал Каболев.
Напомним, из-за задолженности 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз" Украины.