Нафтогаз: 75 компаній не виконують вимоги для отримання газу до опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Наразі в Україні 75 компаній не виконують базові вимоги, які необхідні, щоб Національна акціонерна компанія НАК "Нафтогаз України" мала право надати їм газ. Про це заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, під час Українського Газового Форуму, передає кореспондент УНН.
"Що стосується планів Нафтогазу - ми передали частину документів з нашими пропозиціями представникам уряду. Ми очікуємо дискусію найближчим часом. За декілька днів почнеться опалювальний сезон, наразі 75 компаній не виконують ті базові вимоги, які необхідні, щоб Нафтогаз мав право давати їм газ. Цю проблему треба вирішувати в максимально ринковий і ефективний спосіб", - сказав Каболєв.
Нагадаємо, через заборгованість 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК “Нафтогаз” України.