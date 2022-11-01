Над Украиной ночью уничтожили шесть "Шахедов"

Цитата

"Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, еще три – истребительной авиацией Воздушных Сил ВС Украины в Днепропетровской области", - сообщили в ВС ВСУ.

Детали

Так, 31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Напомним

Украинские защитники с сентября сбили более 300 дронов "Shahed-136".