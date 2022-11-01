Над Украиной ночью уничтожили шесть "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В небе над Украиной ночью уничтожили шесть дронов-камикадзе "Shahed-136", сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, еще три – истребительной авиацией Воздушных Сил ВС Украины в Днепропетровской области", - сообщили в ВС ВСУ.
Детали
Так, 31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
Напомним
Украинские защитники с сентября сбили более 300 дронов "Shahed-136".