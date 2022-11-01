Над Україною вночі знищили шість "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У небі над Україною вночі знищили шість дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині", - повідомили у ПС ЗСУ.
Деталі
Так, 31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
Нагадаємо
Українські захисники з вересня збили понад 300 дронів "Shahed-136".