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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Над Україною вночі знищили шість "Шахедів"

Над Україною вночі знищили шість "Шахедів"

Київ • УНН

 • 165577 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У небі над Україною вночі знищили шість дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині", - повідомили у ПС ЗСУ.

Деталі

Так, 31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Нагадаємо

Українські захисники з вересня збили понад 300 дронів "Shahed-136".

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