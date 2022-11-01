Над Україною вночі знищили шість "Шахедів"

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"Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині", - повідомили у ПС ЗСУ.

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Так, 31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Нагадаємо

Українські захисники з вересня збили понад 300 дронів "Shahed-136".