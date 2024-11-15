Над Украиной сбили одну из двух запущенных рф ракет и 25 из 29 дронов

ukenru
Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 83006 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 108036 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 110868 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 110802 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 104623 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
 • 101617 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 101653 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 96532 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 107956 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 116226 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский удар по Одессе: есть погибшие и повреждена инфраструктура города

Вражеский удар по Одессе: есть погибшие и повреждена инфраструктура города

 • 34841 просмотра
Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

 • 17639 просмотра
В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

 • 31649 просмотра
Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

02:47 • 19276 просмотра
США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

03:00 • 40860 просмотра
публикации
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 113227 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 130959 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 150052 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 136754 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 141670 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 100490 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 102980 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 103301 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 106661 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 107052 просмотра
Актуальное
Над Украиной сбили одну из двух запущенных рф ракет и 25 из 29 дронов

Над Украиной сбили одну из двух запущенных рф ракет и 25 из 29 дронов

Киев  •  УНН

 • 1453 просмотра

Read in English

Россия атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 дронами «Shahed» из Черного моря и Приморско-Ахтарска. ПВО сбила 26 целей, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

россия ночью атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 беспилотниками, сбито 1 ракету и 25 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

В ночь на 15 ноября 2024 года (с 21.00 15 ноября) противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, также атаковал 29-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки в Одессе, как указано, повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина15 нояб. 2024, 00:31 • 30606 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса