Над Украиной сбили одну из двух запущенных рф ракет и 25 из 29 дронов

россия ночью атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 беспилотниками, сбито 1 ракету и 25 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

В ночь на 15 ноября 2024 года (с 21.00 15 ноября) противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, также атаковал 29-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки в Одессе, как указано, повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина