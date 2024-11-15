Над Украиной сбили одну из двух запущенных рф ракет и 25 из 29 дронов
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 дронами «Shahed» из Черного моря и Приморско-Ахтарска. ПВО сбила 26 целей, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
россия ночью атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 беспилотниками, сбито 1 ракету и 25 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
В ночь на 15 ноября 2024 года (с 21.00 15 ноября) противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, также атаковал 29-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск - рф.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях
В результате вражеской атаки в Одессе, как указано, повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.
В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина15 нояб. 2024, 00:31 • 30606 просмотров