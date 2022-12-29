Над Львовской областью уничтожили 70% ракет, есть повреждение объекта энергетики - глава ОВА

Цитата

"Жители Львовской области, сегодня имеем очередную массированную ракетную атаку россиян по территории нашего государства. Силы ПВО уничтожили 70% ракет, которые летели над Львовской областью. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - указал Козицкий.

Детали

По словам главы ОВА, во Львовской области применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергоинфраструктуры.

"По состоянию на 11:40 во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и окрестных населенных пунктах. Энергетики уже начали ремонтные работы и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре", - сообщил он.

Дополнение

Из-за массированной ракетной атаки рф на Украину 90% Львова осталось без света.