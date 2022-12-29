Над Львівщиною знищили 70% ракет, є пошкодження об'єкта енергетики - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Львівщиною сьогодні сили ППО знищили 70% запущених над регіоном ворожих ракет. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм, пише УНН.
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"Жителі Львівщини, сьогодні маємо чергову масовану ракетну атаку росіян по території нашої держави. Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про потерпілих станом на цю мить немає", - вказав Козицький.
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Зі слів голови ОВА, на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.
"Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі", - повідомив він.
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Через масовану ракетну атаку рф на Україну 90% Львова залишилося без світла.