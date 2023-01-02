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Над Киевом сбито 20 воздушных целей – КМВА

Над Киевом сбито 20 воздушных целей – КМВА

Киев • УНН

 • 2587565 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Над столицей было сбито 20 воздушных целей, сообщает КМВА, передает УНН.

Цитата

"Предварительная информация. Данные уточняются. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", - пишет КМВА.

Дополнение

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.

Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется.

Напомним

Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.

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