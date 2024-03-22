Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

В небе над Днепропетровской областью во время масштабной атаки рф Силы обороны сбили 7 вражеских "шахедов" и 14 ракет, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"7 шахедов, 14 ракет. Столько вражеского железа сегодня над областью сбили наши защитники неба", - написал Лысак в соцсетях.

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В Днепропетровской области в результате ракетной атаки рф повреждены энергетические объекты в четырех районах. Есть перебои со светом и водоснабжением.

В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА