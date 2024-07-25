Начальника службы пути, тоннельных сооружений и зданий киевского метрополитена отправили под круглосуточный домашний арест до 23 сентября 2024 года. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

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По ч. 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, действия подозреваемого привели к разгерметизации тоннеля, появлению трещин в его стенах и подтоплению между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве.

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