Киев • УНН
Чиновника подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению метро между станциями 'Демеевская' и 'Лыбедская'. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 23 сентября 2024 года.
Начальника службы пути, тоннельных сооружений и зданий киевского метрополитена отправили под круглосуточный домашний арест до 23 сентября 2024 года. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Чиновника подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия Справка
По ч. 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, действия подозреваемого привели к разгерметизации тоннеля, появлению трещин в его стенах и подтоплению между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве.
Підтоплення столичного метро: суд відправив ще одного підозрюваного під домашній арешт25 июля 2024, 13:47 • 17763 просмотра