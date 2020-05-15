НАБУ завершило расследование по делу о более 21 млн гривен убытков в Одесском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Одесской области завершено расследование о нанесении ущерба в размере более 21 млн гривен ГП "Администрация морских портов" должностными лицами Одесского филиала. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу НАБУ.
"Расследование факта нанесения более 21,36 млн грн убытков государственному предприятию "Администрация морских портов Украины" завершено. 14 мая 2020 года НАБУ и САП открыли материалы следствия для ознакомления четырем подозреваемым и их защитникам", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2015 году подозреваемые в сговоре организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту таким образом, что победу в ней одержала частная компания.
Отмечается, что компания на самом деле не имела соответствующего опыта, а ее предложение не соответствовало условиям закупки. При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.
В результате, такие действия привели к существенному увеличению стоимости выполненных работ, заказчиком которых был Одесский филиал "АМПУ". Однако должностные лица "АМПУ", злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. В результате таких действий, как установило следствие, государство в лице ГП "АМПУ" незаконно переплатило более 21,36 млн грн.
Так, среди подозреваемых:
▪️ бывший начальник Одесского филиала ГП "АМПУ" - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;
▪️ заместитель руководителя Одесского филиала ГП "АМПУ" - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;
▪️ директор частной компании-победительницы закупки - ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;
▪️ экс-директор частной компании-арендодателя дноуглубительного каравана - ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.
▪️ пятый подозреваемый в уголовном производстве - физическое лицо, приближенное к народному депутату Украины VII и VIII созывов (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины) - 20 марта 2020 года объявлено в международный розыск.
Расследование указанных фактов осуществлялось с 3 октября 2016 года.
Отметим, 31 января экс-начальнику Одесского филиала АМПУ Михаилу Соколову назначили залог.
Также САП сообщила о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала АМПУ, главному инженеру Одесского филиала АМПУ, директору частной компании, экс-директору частной компании, физическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов в злоупотреблениях служебным положением, причинившее более 21 млн грн убытков ГП.
Как сообщалось, САП настаивала на мере пресечения в виде залога в 5 млн 339 тыс. 80 гривен с возложением процессуальных обязанностей.