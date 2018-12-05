НАБУ заинтересовалось деятельностью Украэроруха
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины изучает деятельность госпредприятия "Украэрорух" по двум направлениям. Об этом детективы сообщили УНН в ответ на запрос.
В НАБУ находится уголовное производство №52017000000000756 от 02.11.2017 по факту служебной халатности руководства ГП "Украэрорух" при размещении бюджетных средств в ПАО "Платинум Банк", выведенного с рынка Нацбанком.
Материальный ущерб, причиненный этим уголовным правонарушением, пока высчитывают эксперты, отмечает НАБУ.
Кроме того, детективы изучают аудит Счетной палаты, что обнаружил в ГП "Украэрорух" неэффективное использование 800 млн грн бюджета.
"По результатам работы будет принято соответствующее решение", - отметили в НАБУ.
Напомним, против должностных лиц Украэроруха уголовные производства расследуют также в ГПУ и Нацполиции.
Отметим, что коллектив госпредприятия, из-за подозрений в коррупции, требует увольнения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. В министерстве инфраструктуры требования сотрудников пока игнорируют.
Так, министр Омелян ранее публично открестился от кадровых вопросов подведомственного госпредприятия, отметив, что решение об увольнении Бабейчука должен принимать госсекретарь МИУ Андрей Галущак. Последний же получил согласие на увольнение Бабейчука от руководителя Киевской ОГА еще в июне текущего года, однако до сих пор затягивает с принятием решения.
Коллектив "Украэроруха" тем временем передал "криминальные" выводы аудита предприятия в Евроконтроль.