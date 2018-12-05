НАБУ зацікавилося діяльністю Украероруху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України вивчає діяльність держпідприємства “Украерорух” за двома напрямками. Про це детективи повідомили УНН у відповідь на запит.
У НАБУ перебуває кримінальне провадження №52017000000000756 від 02.11.2017 за фактом службової недбалості керівництва ДП “Украерорух” при розміщенні бюджетних коштів у ПАТ “Платинум Банк”, виведеного з ринку Нацбанком.
Матеріальні збитки, заподіяні цим кримінальним правопорушенням, наразі вираховують експерти, зазначає НАБУ.
Крім того, детективи вивчають аудит Рахункової палати, який виявив в ДП "Украерорух” неефективне використання 800 млн грн бюджету.
"За результатами роботи буде прийнято відповідне рішення", - наголосили в НАБУ.
Нагадаємо, проти посадовців Украероруху кримінальні провадження розслідують також у ГПУ та Нацполіції.
Зауважимо, що колектив держпідприємства, через підозри у корупції, вимагає звільнення свого очільника Дмитра Бабейчука. У міністерстві інфраструктури вимоги співробітників поки ігнорують.
Так, міністр Омелян раніше публічно відхрестився від кадрових питань підвідомчого держпідприємства, зазначивши, що рішення про звільнення Бабейчука має приймати держсекретар МІУ Андрій Галущак. Останній же отримав погодження на звільнення Бабейчука від керівника Київської ОДА ще у червні поточного року, проте досі затягує із ухваленням рішення.
Колектив “Украероруху” тим часом передав “кримінальні” висновки аудиту підприємства до Євроконтролю.