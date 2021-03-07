Приблизились к лидеру: "Барселона" продлила победную серию в Примере

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57264 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78420 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111313 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146747 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196569 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193900 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280385 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328990 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В рамках поединка 26 тура испанской Примеры в гости к ФК "Осасуна" пришла "Барселона", сообщает корреспондент УНН.

Детали

На 13 минуте Тер Штеген стал спасителем гостей после острого удара под перекладину ворот от Бархома — страж ворот отметился сейвом. На 30 минуте встречи Хорхе Альба ударом с острого угла направил игровой снаряд под перекладину. Тер Штеген через несколько минут совершил еще один сейв после удара с близкого расстояния от соперника.

На 83 минуте “сине-гранатовые” разыграли комбинационную атаку на подступах к штрафной зоны “Осасуны” и удвоили преимущество — 2:0.

Дополнение

Сейчас каталонский клуб набрал 56 очков, получив третий выигрыш подряд. “Блаугранас” на два пункта отстают от лидера соревнований “Атлетика”.

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