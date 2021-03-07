Приблизились к лидеру: "Барселона" продлила победную серию в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В рамках поединка 26 тура испанской Примеры в гости к ФК "Осасуна" пришла "Барселона", сообщает корреспондент УНН.
Детали
На 13 минуте Тер Штеген стал спасителем гостей после острого удара под перекладину ворот от Бархома — страж ворот отметился сейвом. На 30 минуте встречи Хорхе Альба ударом с острого угла направил игровой снаряд под перекладину. Тер Штеген через несколько минут совершил еще один сейв после удара с близкого расстояния от соперника.
На 83 минуте “сине-гранатовые” разыграли комбинационную атаку на подступах к штрафной зоны “Осасуны” и удвоили преимущество — 2:0.
Дополнение
Сейчас каталонский клуб набрал 56 очков, получив третий выигрыш подряд. “Блаугранас” на два пункта отстают от лидера соревнований “Атлетика”.