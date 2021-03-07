Наблизились до лідера: "Барселона" продовжила переможну серію в Прімері

Деталі

На 13 хвилині Тер Штеген став рятівником гостей після гострого удару під поперечину воріт від Бархи – страж воріт відзначився сейвом. На 30 хвилині зустрічі Хорхе Альба ударом з гострого кута направив ігровий снаряд під поперечину. Тер Штеген через кілька хвилин здійснив ще один сейв після удару з близької відстані від суперника.

На 83 хвилині "синьо-гранатові" розіграли комбінаційну атаку на підступах до штрафної зони "Осасуни" та подвоїли перевагу – 2:0.

Доповнення

Наразі каталонський клуб набрав 56 очок, здобувши третій виграш поспіль. "Блаугранас" на два пункти відстають від лідера змагань "Атлетіка".