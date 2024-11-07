В Житомирской области аварийные отключения света из-за атаки рф на энергетику
Киев • УНН
В Коростенском, Житомирском и Звягельском районах произошли аварийные отключения из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Службы работают над устранением повреждений.
В Житомирской области в трех районах - аварийные отключения электроснабжения из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщили в Житомироблэнерго в четверг, пишет УНН.
Детали
"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - сообщили в облэнерго после 9 часов.
Все службы, как отмечается, заняты устранением повреждений.
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