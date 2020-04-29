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В Житомирской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 374

В Житомирской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 374

Киев  •  УНН

 • 14958 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Житомирской области лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

Он сообщил, что специалисты областного лабораторного центра исследовали 95 проб в результате чего, количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Вместе с тем, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме.

"По состоянию на 22:00 общая численность заражений в Житомирской области составляет 374 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 126 человек, в Коростене - 69, и в Бердичеве - 73", - сообщил Виталий Бунечко.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Бердичеве. Там заболели десять женщин.

Также три новых случая обнаружили в Житомире, три в Коростене и один в Житомирском районе.

Напомним, в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.

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