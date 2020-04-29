В Житомирской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 374
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Житомирской области лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.
Он сообщил, что специалисты областного лабораторного центра исследовали 95 проб в результате чего, количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Вместе с тем, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме.
"По состоянию на 22:00 общая численность заражений в Житомирской области составляет 374 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 126 человек, в Коростене - 69, и в Бердичеве - 73", - сообщил Виталий Бунечко.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Бердичеве. Там заболели десять женщин.
Также три новых случая обнаружили в Житомире, три в Коростене и один в Житомирском районе.
Напомним, в Украине подтверждено 9866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.