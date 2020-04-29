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На Житомирщині виявили 17 нових випадків коронавірусу, загалом - 374

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Житомирщині лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.

Він повідомив, що фахівці обласного лабораторного центру дослідили 95 проб в результаті чого, кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Разом з тим, 5 повторних проб у інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі.

"Станом на 22:00 загальна чисельність інфікувань в Житомирській області становить 374 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 126 людей, в Коростені – 69, та в Бердичеві – 73", – повідомив Віталій Бунечко.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у Бердичеві. Там захворіли десятеро жінок.

Також три нових випадки виявили у Житомирі, три у Коростені та один у Житомирському районі.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 9 866 випадків COVID-19, померли 250 людей.

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