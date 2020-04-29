В Житомирской области от коронавируса выздоровели более 20 пациентов
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Житомирской области по состоянию на вечер 29 апреля 21 пациент излечился от коронавирусной инфекции. Пятеро жителей выздоровели за последние двое суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.
"Пятеро жителей Житомирской области выздоровели за последние двое суток. Вместе с тем, еще 5 пациентов находятся без признаков болезни, но повторные пробы инфицированных показали наличие болезни в организме", - сказал губернатор.
В частности, в Житомире выздоровели два человека 24 и 30 лет и 61-летняя женщина. Еще один 29-летний пациент выздоровел в Житомире, а также пациент в Малине. Ему 53 года.
Напомним, в Житомирской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в общем - 374.