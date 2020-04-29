На Житомирщині від коронавірусу одужали понад 20 пацієнтів

"П’ятеро жителів Житомирщини одужали за останніх дві доби. Разом з тим, ще 5 пацієнтів перебувають без ознак хвороби, але повторні проби у інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі", – сказав губернатор.

Зокрема, у Житомирі одужали двоє чоловік 24 та 30 років та 61-річна жінка. Ще один 29-річний пацієнт одужав в Андрушівці, а також пацієнт у Малині. Йому 53 роки.

Нагадаємо, на Житомирщині виявили 17 нових випадків коронавірусу, загалом - 374.