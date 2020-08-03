В Житомирской области на взятке в тысячу долларов задержали эколога

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64252 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103801 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108710 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136622 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111688 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133059 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102371 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104764 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102159 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Житомирской области на взятке в тысячу долларов задержали эколога

В Житомирской области на взятке в тысячу долларов задержали эколога

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Работника Государственной экологической инспекции Полесского округа задержали во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.

"Государственный инспектор по охране окружающей природной среды Госэкоинспекции требовал и получил 1 тыс. долларов США от представителя сельскохозяйственного предприятия. За такую сумму он пообещал не указывать в официальных документах выявленные проверкой нарушения требований экологического законодательства при использовании водных ресурсов из скважины и не составлять протокол о административном правонарушении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Как сообщал УНН, с начала года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в получении взяток более 160 лицам.

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