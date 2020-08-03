На Житомирщині на хабарі у тисячу доларів затримали еколога

"Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції вимагав та одержав 1 тис. доларів США від представника сільськогосподарського підприємства. За таку суму він пообіцяв не зазначати в офіційних документах виявлені перевіркою порушення вимог екологічного законодавства під час користування водними ресурсами зі свердловини та не складати протокол про адміністративне правопорушення", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, з початку року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в отриманні хабарів понад 160 особам.