На Житомирщині на хабарі у тисячу доларів затримали еколога

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Працівника Державної екологічної інспекції Поліського округу затримали під час отримання хабара. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

"Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції вимагав та одержав 1 тис. доларів США від представника сільськогосподарського підприємства. За таку суму він пообіцяв не зазначати в офіційних документах виявлені перевіркою порушення вимог екологічного законодавства під час користування водними ресурсами зі свердловини та не складати протокол про адміністративне правопорушення", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, з початку року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в отриманні хабарів понад 160 особам.

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