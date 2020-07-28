В Житомирской области мотоциклист сбил пенсионерку на велосипеде, женщина скончалась
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Черняхове мотоциклист сбил пожилую женщину на велосипеде, от травм, полученных в результате ДТП, пенсионерка скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
"Около 18:30 (27 июля - ред.) водитель мотоцикла "ИЖ", 22-летний житель района, двигаясь по райцентру, допустил наезд на велосипедиста, 74-летнюю местную жительницу, которая пыталась переехать автодорогу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в местную больницу. К сожалению, через несколько часов пенсионерка умерла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установление обстоятельств ДТП продолжается. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области грузовик DAF насмерть сбил 71-летнего пешехода.