На Житомирщині мотоцикліст збив пенсіонерку на велосипеді, жінка померла

"Близько 18:30 (27 липня – ред.) водій мотоцикла "ІЖ", 22-річний житель району, рухаючись райцентром, допустив наїзд на велосипедиста, 74-річну місцеву жительку, яка намагалась переїхати автодорогу. Унаслідок ДТП жінка отримала травми та була ушпиталена до місцевої лікарні. На жаль, за кілька годин пенсіонерка померла", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що встановлення обставин ДТП триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині вантажівка DAF насмерть збила 71-річного пішохода.



