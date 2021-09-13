Задержанного в Чехии россиянина в Украине ждет арест за участие в аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Задержанному в Чехии гражданину России Александру Франчетти суд в Украине заочно избрал меру пресечения в виде ареста. Об этом как сообщает УНН, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.
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"Орган досудебного расследования разыскивает его (Олксандра Франчетти - ред.) для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевским районным судом города Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Контекст
Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.
12 сентября 2021 года стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. 13 сентября Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче.
В МИД сообщили, что работают над завершением всех необходимых процедур для передачи задержанного Украине.