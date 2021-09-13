На затриманого в Чехії росіянина в Україні чекає арешт за участь в анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Затриманому в Чехії громадянину Росії Олександрові Франчетті суд в Україні заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Про це як повідомляє УНН, йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.
Цитата
“Орган досудового розслідування розшукує його (Олксандра Франчетті — ред.) для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях „Самооборона Криму“ та „Северный ветер“ (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом міста Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Контекст
Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства Юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.
12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу.
У МЗС повідомили, що працюють над завершенням усіх необхідних процедур для передачі затриманого Україні.