За сутки российские войска совершили 455 атак на Запорожскую область, включая авиаудар, 238 атак БПЛА и артобстрелы. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.
Российские войска за минувшие сутки совершили 455 обстрелов в Запорожской области, включая авиаудар, 238 атак БПЛА и артобстрелы. Повреждены жилые дома и инфраструктура, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
"В течение суток оккупанты нанесли 455 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили авиационный удар по Малой Токмачке", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, 238 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
20 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Новоданиловку и Малую Токмачку.
196 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.
"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
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