Российские войска за минувшие сутки совершили 455 обстрелов в Запорожской области, включая авиаудар, 238 атак БПЛА и артобстрелы. Повреждены жилые дома и инфраструктура, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"В течение суток оккупанты нанесли 455 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили авиационный удар по Малой Токмачке", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, 238 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

20 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Новоданиловку и Малую Токмачку.

196 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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