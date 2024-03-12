На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района, за сутки российские войска нанесли 243 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"45-летний мужчина погиб в результате вражеских атак возле села Новооленовка Запорожского района, еще один мужчина 60-ти лет получил ранения. 243 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", - сообщил Федоров в Telegram.

По его словам, рашисты 4 раза ударили из авиации по Новоадриевке, Новоданиловке, Работино. Два ракетных удара нанесли по Запорожскому району. 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Работино, Малиновке и Широкому.

182 артудара, по данным Федорова, по территории Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Приморского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел. Было зафиксировано 8 обстрелов Работино с использованием РСЗО.

Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, отметил Федоров.

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