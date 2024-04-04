На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки совершили 320 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"320 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", - указал Федоров в Telegram.

По его словам, 8 авиационных ударов военнослужащие рф осуществили по Орехову, Работино, Малой Токмачке, Малиновке. 38 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Он также сообщил, что 14 РСЗО-обстрелов пришлись по Орехову, Малой Токмачке, Работино, Левадному и Преображенке. 260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малых Щербаков.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, отметил Федоров.

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