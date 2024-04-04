Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%

Евростат сообщил, что инфляция в Еврозоне в марте упала до 2,4%, причем самые низкие показатели были в Литве и Финляндии, а самые высокие - в Хорватии и Эстонии.