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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 04:43  •  101557 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 20 российских беспилотников, запущенных ночью.

Противовоздушная оборона Украины ночью уничтожила 11 из 20 запущенных вражеских дронов. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены.

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