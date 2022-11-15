На Запорожье погибли до 10 российских оккупантов в результате огневого поражения, 35 ранены

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«Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.

Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город.

Также сообщается, что в городе Кадиевка на Луганщине оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения.

«В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избегания мобилизации. Так, в Старобельском районе представители местных так называемых “силовых структур” предлагают избежать “мобилизации” за денежное вознаграждение суммой до 15 тысяч долларов», - информирует Генштаб.

Дополнение

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области взорвали местного коллаборанта Дмитрия Трухина – он находится в больнице в "сверхтяжелом состоянии".