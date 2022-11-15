На Запоріжжі загинуло до 10 російських окупантів у результаті вогневого ураження, 35 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників – поранено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників - поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами.
Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.
Також повідомляється, що у місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення.
«В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів», - інформує Генштаб.
Доповнення
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали місцевого колаборанта дмитра трухіна – він перебуває в лікарні у "надтяжкому стані".