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В Запорожской области в ДТП попали представители гражданской сети ОПОРА

В Запорожской области в ДТП попали представители гражданской сети ОПОРА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Запорожье водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате пострадали представители гражданской сети ОПОРА. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

“22 ноября в Приморский отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге “Одесса-Новоазовск”, — говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen 1981 года, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

“В результате аварии водитель и двое пассажиров — представители гражданской сети „Опора“ получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. По данному факту следователем Приморского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Начато досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которой получили травмы две пассажирки. Они доставлены в больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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