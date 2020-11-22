На Запоріжжі в ДТП потрапили представники громадянської мережі ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Запоріжжі водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспорту. В результаті постраждали представники громадянської мережі ОПОРА. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
“22 листопада до Приморського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху „Одеса-Новоазовськ“, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 1981 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.
“В результаті аварії водій та двоє пасажирів — представники громадянської мережі „Опора“ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. За даним фактом слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)ККУ. Розпочато досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса, в результаті якої зазнали травм дві пасажирки. Вони доставлені до лікарні, поліція наразі з’ясовує обставини автопригоди.