На Запоріжжі в ДТП потрапили представники громадянської мережі ОПОРА

“22 листопада до Приморського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху „Одеса-Новоазовськ“, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 1981 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.

“В результаті аварії водій та двоє пасажирів — представники громадянської мережі „Опора“ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. За даним фактом слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)ККУ. Розпочато досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса, в результаті якої зазнали травм дві пасажирки. Вони доставлені до лікарні, поліція наразі з’ясовує обставини автопригоди.