В Запорожской области работало тяжелое артиллерийское вооружение врага - секретарь горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Обстрелы Запорожья или прилеты в город не зафиксированы, громкие звуки доносились из области. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.
Детали
Куртев отметил, что в области работало тяжелое артиллерийское вооружение врага.
"Сохраняйте спокойствие и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвал он.
Напомним
Враг обстрелял общину под Запорожьем.