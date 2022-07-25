У Запорізькій області працювало важке артилерійське озброєння ворога - секретар міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Обстрілів Запоріжжя або прильотів у місто не зафіксовано, гучні звуки долинали з області. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
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Куртєв зазначив, що в області працювало важке артилерійське озброєння ворога.
"Зберігайте спокій та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликав він.
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