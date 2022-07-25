Ворог обстріляв громаду під Запоріжжям: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Новоолександрівську громаду під Запоріжжям російські окупанти обстрілювали відучора з 15 години, саме ці звуки чули вночі в обласному центрі, пошкоджено агрофірму, інфраструктуру та житлові будинки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише УНН.
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"Вчора о 15:00 ворог почав обстріл Новоолександрівської громади Запорізького району. Гучні звуки цих вибухів було чутно в обласному центрі ввечері вчора та сьогодні вночі", - зазначив Старух у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, "постраждалих немає". "Руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Пошкоджена агрофірма в селі Юльївка. Пожежі оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС", - повідомив Старух.
Доповнення
Російські окупанти минулої доби обстріляли Малу Токмачку та Оріхів у Запорізькій області.
При цьому секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив уночі, що "у Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано".