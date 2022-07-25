Ворог обстріляв громаду під Запоріжжям: голова ОВА показав наслідки

Цитата

"Вчора о 15:00 ворог почав обстріл Новоолександрівської громади Запорізького району. Гучні звуки цих вибухів було чутно в обласному центрі ввечері вчора та сьогодні вночі", - зазначив Старух у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, "постраждалих немає". "Руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Пошкоджена агрофірма в селі Юльївка. Пожежі оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС", - повідомив Старух.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби обстріляли Малу Токмачку та Оріхів у Запорізькій області.

При цьому секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив уночі, що "у Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано".