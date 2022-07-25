Враг обстрелял громаду под Запорожьем: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Новоалександровскую громаду под Запорожьем российские оккупанты обстреливали со вчерашнего дня с 15 часов, именно эти звуки слышали ночью в областном центре, повреждена агрофирма, инфраструктура и жилые дома, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет УНН.
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"Вчера в 15:00 враг начал обстрел Новоалександровской громады Запорожского района. Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", - отметил Старух в Telegram.
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По словам главы ОВА, "пострадавших нет". "Разрушения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС", - сообщил Старух.
Дополнение
Российские оккупанты на протяжении минувших суток обстреляли Малую Токмачку и Орехов в Запорожской области.
При этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил ночью, что "в Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы".