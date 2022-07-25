На Запоріжжі окупанти обстріляли Малу Токмачку та Оріхів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли Малу Токмачку та Оріхів у Запорізькій області, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Деталі
При цьому секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив уночі, що "у Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано". "Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста", - написав Куртєв у Telegram.
За даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетного удару вранці 23 липня по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу обласного центру.