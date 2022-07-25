На Запорожье оккупанты обстреляли Малую Токмачку и Орехов

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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов. Поступило 3 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

При этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил ночью, что "в Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы". "Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города", - написал Куртев в Telegram.

По данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар утром 23 июля по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи областного центра.