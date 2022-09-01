На Запорожье оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, есть разрушения

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка, Бурлацкое, Шевченко, Красное, Преображенка, Новоивановка, Железнодорожное, Орехов, Гуляйполе, Каменское", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Поступило 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

1 сентября Энергодарский городской голова сообщил, что российские захватчики обстреливают Энергодар, и что враг задействовал авиацию в городе.

Россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, отмечал глава ОВА.