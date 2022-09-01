На Запоріжжі окупанти обстріляли 14 населених пунктів, є руйнування

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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Нестерянка, Бурлацьке, Шевченко, Червоне, Преображенка, Новоіванівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське", - повідомили в ОВА у Telegram.

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Надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

1 вересня Енергодарський міський голова повідомив, що російські загарбники обстрілюють ️Енергодар, і що ворог задіяв авіацію у місті.

Росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, зазначав голова ОВА.