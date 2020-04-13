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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23313 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
На Западе Украины начались военные тактические учения

На Западе Украины начались военные тактические учения

Киев  •  УНН

 • 14581 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На Западе Украины для проверки готовности к выполнению задач начались плановые тактические учения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных военных частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начались плановые тактические учения. Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности”, — говорится в сообщении.

Указано, что действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

“Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения Вооруженных Сил Украины, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, министр обороны Андрей Таран назвал “настоящим и будущим” оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО.

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