На Западе Украины начались военные тактические учения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На Западе Украины для проверки готовности к выполнению задач начались плановые тактические учения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных военных частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начались плановые тактические учения. Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности”, — говорится в сообщении.
Указано, что действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
“Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения Вооруженных Сил Украины, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, министр обороны Андрей Таран назвал “настоящим и будущим” оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО.