На Заході України розпочалися військові тактичні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Заході України для перевірки готовності до виконання завдань розпочалися планові тактичні навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“На Заході України в рамках перевірки готовності до виконання завдань за призначенням визначених військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України розпочалися планові тактичні навчання. Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що дії підрозділів Десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних Сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.
“Закликаємо громадян не хвилюватися! Дані заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином. Десантно-штурмові війська, як і решта підрозділів Збройних Сил України, продовжують підвищувати свою бойову майстерність для захисту громадян та територіальної цілісності України”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран назвав “сьогоденням і майбутнім” оборонну реформу в Україні за стандартами НАТО.