На Закарпатье пограничники задержали 20 нелегальных мигрантов

Так, во время отработки информации относительно возможного пересечения границы вне пунктов пропуска нелегальными мигрантами пограничники Чопского отряда задержали неподалеку с. Каменица гражданина Украины. Впоследствии в том же районе была обнаружена группа лиц, пытавшихся скрыться от пограничного наряда. Общими силами сотрудников пограничных отделов "Новоселица", "Ужгород" и мобильной пограничной заставы "Чоп" были перекрыты все возможные пути следования неизвестных через границу.

Одновременно о проведении специальных мероприятий украинские пограничники проинформировали коллег из Словакии.

В результате проведения поисковых мероприятий, которые продолжались до поздней ночи, недалеко от границы удалось задержать 16 граждан азиатской внешности - 14 мужчин и двух женщин. Они доставлены в пограничный отдел. По результатам проведения фильтрационных мероприятий установлено, что среди них 9 граждан Вьетнама, 3 граждан Шри-Ланки и 4 граждан Индии.

Сейчас проверяется информация о причастности гражданина Украины к организации незаконного пересечения границы мигрантами из других стран.

В то же время, на окраине Ужгорода пограничники задержали четырех человек азиатской внешности, которые направлялись в сторону границы. Задержанные, мужчина и три женщины, не имели при себе документов, однако, по их словам стало известно, что они являются гражданами Вьетнама. Сейчас нарушители доставлены в отдел пограничной службы "Ужгород".

Кроме того, как сообщила УНН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Наталья Еськина, в настоящее время происходит спецоперация пограничников по выявлению нелегальных мигрантов и лиц, способствующих их незаконной переправке через госграницу Украины. Известно еще о двух нелегалах, которых задержали правоохранители в районе населенного пункта Гута Ужгородского района неподалеку от украинско-словацкой границы. Поисковые мероприятия продолжаются и в эти минуты.

Напомним, что сейчас в Украине продолжается спецоперация "Граница-2016".

Как ранее сообщал УНН, пограничники задержали на Закарпатье трех нелегальных мигрантов из Индии.