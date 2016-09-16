На Закарпатті прикордонники затримали 20 нелегальних мігрантів

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 730 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 4914 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14275 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33684 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62872 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76603 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145331 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206832 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193432 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213099 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
64 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10115 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11008 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4498 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6632 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10975 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 1304 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14259 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490289 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324098 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126955 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186369 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128944 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163479 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186711 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

На Закарпатті прикордонники затримали 20 нелегальних мігрантів

На Закарпатті прикордонники затримали 20 нелегальних мігрантів

Київ • УНН

 • 6728 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Учора ввечері, 15 вересня, прикордонники на Закарпатті виявили та затримали 20 нелегальних мігрантів, повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону, передає УНН.

Так, під час відпрацювання інформації щодо можливого перетину кордону поза пунктами пропуску нелегальними мігрантами прикордонники Чопського загону затримали неподалік с. Кам′яниця громадянина України. Згодом у тому ж районі було виявлено групу осіб, які намагалися сховатися від прикордонного наряду. Спільними силами співробітників прикордонних відділів “Новоселиця”, “Ужгород” та мобільної прикордонної застави “Чоп” було перекрито усі можливі шляхи прямування невідомих через кордон.

Одночасно про проведення спеціальних заходів українські прикордонники проінформували колег зі Словаччини.

У результаті проведення пошукових заходів, які тривали до пізньої ночі, неподалік кордону вдалося затримати 16 громадян азіатської зовнішності — 14 чоловіків та двох жінок. Їх доставлено до прикордонного відділу. За результатами проведення фільтраційних заходів встановлено, що серед них 9 громадян В’єтнаму, 3 громадян Шрі-Ланки та 4 громадян Індії.
Зараз перевіряється інформація стосовно причетності громадянина України до організації незаконного перетину кордону мігрантами з інших країн.

У той же час, на околиці Ужгорода прикордонники затримали чотирьох осіб азіатської зовнішності, які прямували у бік кордону. Затримані, чоловік та троє жінок, не мали при собі документів, однак, з їх слів стало відомо, що вони є громадянами В’єтнаму. Наразі порушників доставлено до відділу прикордонної служби “Ужгород”.

Окрім того, як повідомила УНН речниця Чопського прикордонного загону Наталія Єськіна, у цей час відбувається спецоперація прикордонників з виявлення нелегальних мігрантів та осіб, що сприяють їхньому незаконному переправленню через держкордон України. Наразі відомо про ще двох нелегалів, яких затримали правоохоронці у районі населеного пункту Гута Ужгородського району неподалік українсько-словацького кордону. Пошукові заходи тривають й у ці хвилини.

Нагадаємо, що зараз в Україні триває спецоперація “Кордон-2016”.

Як раніше повідомляв УНН, прикордонники затримали на Закарпатті трьох нелегальних мігрантів з Індії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40