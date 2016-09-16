На Закарпатті прикордонники затримали 20 нелегальних мігрантів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Учора ввечері, 15 вересня, прикордонники на Закарпатті виявили та затримали 20 нелегальних мігрантів, повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону, передає УНН.
Так, під час відпрацювання інформації щодо можливого перетину кордону поза пунктами пропуску нелегальними мігрантами прикордонники Чопського загону затримали неподалік с. Кам′яниця громадянина України. Згодом у тому ж районі було виявлено групу осіб, які намагалися сховатися від прикордонного наряду. Спільними силами співробітників прикордонних відділів “Новоселиця”, “Ужгород” та мобільної прикордонної застави “Чоп” було перекрито усі можливі шляхи прямування невідомих через кордон.
Одночасно про проведення спеціальних заходів українські прикордонники проінформували колег зі Словаччини.
У результаті проведення пошукових заходів, які тривали до пізньої ночі, неподалік кордону вдалося затримати 16 громадян азіатської зовнішності — 14 чоловіків та двох жінок. Їх доставлено до прикордонного відділу. За результатами проведення фільтраційних заходів встановлено, що серед них 9 громадян В’єтнаму, 3 громадян Шрі-Ланки та 4 громадян Індії.
Зараз перевіряється інформація стосовно причетності громадянина України до організації незаконного перетину кордону мігрантами з інших країн.
У той же час, на околиці Ужгорода прикордонники затримали чотирьох осіб азіатської зовнішності, які прямували у бік кордону. Затримані, чоловік та троє жінок, не мали при собі документів, однак, з їх слів стало відомо, що вони є громадянами В’єтнаму. Наразі порушників доставлено до відділу прикордонної служби “Ужгород”.
Окрім того, як повідомила УНН речниця Чопського прикордонного загону Наталія Єськіна, у цей час відбувається спецоперація прикордонників з виявлення нелегальних мігрантів та осіб, що сприяють їхньому незаконному переправленню через держкордон України. Наразі відомо про ще двох нелегалів, яких затримали правоохоронці у районі населеного пункту Гута Ужгородського району неподалік українсько-словацького кордону. Пошукові заходи тривають й у ці хвилини.
Нагадаємо, що зараз в Україні триває спецоперація “Кордон-2016”.
Як раніше повідомляв УНН, прикордонники затримали на Закарпатті трьох нелегальних мігрантів з Індії.