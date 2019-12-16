На Закарпатье пенсионера убили в подвале его же дома
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В селе Малый Раковец Иршавского района на Закарпатье пенсионера убили в подвале его же дома. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неустановленные лица проникли в частный дом и напали на хозяина. Установлено, что мужчину 1940 года рождения отвели в подвальное помещение, где задушили.
Затем нападавшие поднялись на второй этаж дома, где забрали из сейфа деньги в сумме около 50 тысяч гривен. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Козине в Киевской области ограбили президента ассоциации спортивной травматологии.