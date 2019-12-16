На Закарпатье пенсионера убили в подвале его же дома

Неустановленные лица проникли в частный дом и напали на хозяина. Установлено, что мужчину 1940 года рождения отвели в подвальное помещение, где задушили.

Затем нападавшие поднялись на второй этаж дома, где забрали из сейфа деньги в сумме около 50 тысяч гривен. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Козине в Киевской области ограбили президента ассоциации спортивной травматологии.